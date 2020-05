Praça da Matriz, em Paraí, começa a receber obras para revitalização

Iniciaram nesta segunda-feira as obras de revitalização da Praça Matriz de Paraí. Para a realização da obra, foi necessária a retirada de três árvores de ipê. Com o objetivo de não ocasionar perdas ao meio ambiente, serão plantadas 45 mudas da mesma espécie na cidade.

Nesta primeira etapa, será realizada a revitalização e adequação dos banheiros públicos, sendo incluído sanitário especial para portadores de deficiências físicas. O local vai ser todo adequado para a garantia de acessibilidade. A quadra, que também é utilizada pelos alunos das escolas do município, vai ganhar condição poliesportiva.

A obra, licitada pelo valor de R$ 299,9 mil, vai ser realizada com recursos federais do Ministério do Turismo no valor, e o município vai arcar com uma contrapartida.