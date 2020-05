Esteio terá quatro ondas de testagem em setores do município

A prefeitura de Esteio deu início às coletas e entrevistas da pesquisa que identificará, por amostragem, o percentual de esteienses que já tiveram contato com o novo coronavírus (Covid-19). A iniciativa, que tem quatro universidades gaúchas como parceiras, tem como objetivo traçar um perfil epidemiológico, genômico e clínico do vírus.

Divididos em duplas, cerca de 30 servidores estão visitando esteienses, sorteados em 31 setores distribuídos em todo o município e de acordo com o tamanho de cada bairro. Durante a visita, os pesquisadores, através de um aplicativo desenvolvido especialmente para ação, aplicam um questionário com o objetivo de identificar se os residentes apresentaram ou apresentam sintomas da doença, como febre, tosse e dificuldade para respirar, bem como também estão sendo coletadas informações sobre saúde, renda, cor da pele e idade, entre outros dados socioeconômicos.

Após isso, os profissionais da saúde realizam a testagem rápida em todos os moradores da casa. Os resultados, obtidos em 15 minutos de espera, serão tabulados e analisados com auxílio de algorítimos e modelos matemáticos, permitindo ajustes nas ações de combate ao coronavírus no município. Pacientes que testaram positivo para a doença receberão acompanhamento especial.

aquisição de dois mil testes rápidos e moleculares Em 15 dias, os pesquisadores retornarão a campo e visitarão outras residências, também dentro dos setores sorteados. Essa coleta será realizada quatro vezes. Cerca R$ 400 mil estão sendo investidos no estudo, valores utilizados para a, kits de proteção individual e remuneração da equipe responsável pela coleta.

A pesquisa também prevê o sequenciamento genético das amostras positivas. Isso auxiliará a identificar padrões da doença, informações que serão comparadas com as disponíveis em bancos de dados públicos, no Brasil e no exterior, de pacientes com coronavírus e de casos registrados em outros surtos de síndromes respiratórias recentes (como a H1N1). A intenção é descrever a evolução do vírus, identificando suas eventuais mutações, as mudanças em sua capacidade de transmissão e a variação das manifestações clínicas apresentadas.