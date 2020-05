Flores da Cunha é a cidade do Sul menos vulnerável à Covid-19

Flores da Cunha está entre as 10 cidades brasileiras menos vulneráveis à Covid-19, doença causada pelo coronavírus. O dado foi obtido segundo o Índice de Vulnerabilidade dos Municípios (IVM), criado pelo Instituto Votorantim na semana passada para mapear o cenário da pandemia no País. O estudo, divulgado pela Revista Exame, coloca o município da serra gaúcha, que tem pouco mais de 29 mil habitantes, em quarto lugar do Brasil, e o primeiro do Rio Grande do Sul. A cidade de Colina, em São Paulo, encabeça a lista.

Além das condições de leitos disponíveis e de respiradores, o estudo considera fatores como a proporção da população idosa, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita e a situação fiscal da cidade. Ao todo, o índice tem 18 indicadores distribuídos em cinco pilares temáticos de diferentes pesos: população vulnerável (peso: 32,35%), economia local (peso: 11,76%), estrutura do sistema de saúde (peso: 23,53%), organização do sistema de saúde (peso: 20,59%) e capacidade fiscal da administração municipal (peso: 11,76%). Conforme dados da secretaria estadual da Saúde, Flores da Cunha tinha seis casos confirmados de Covid-19, sem mortes.

No levantamento foram usados somente dados públicos de diferentes bases, como a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Sistema Único de Saúde (SUS), do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANSS). Flores da Cunha foi a única da Região Sul a ser classificada. Entre as 10 primeiras cidades estão cinco do estado de São Paulo, duas de Minas Gerais, uma do Mato Grosso e uma do Rio de Janeiro.