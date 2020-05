CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 19/05/2020. Alterada em 19/05 às 03h00min Cidade com mais mortes por Covid-19 no Estado, Passo Fundo amplia restrições

O acompanhamento diário da evolução da pandemia em Passo Fundo. Pensando nisso, o prefeito Luciano Azevedo anunciou ontem mais uma série de medidas de enfrentamento do coronavírus. O decreto foi publicado na tarde de ontem.

O pacote conta com diversas ações que serão implementadas no intuito de conscientizar a comunidade e assegurar condições para diminuir o avanço epidemiológico na cidade. "Desde o início da pandemia, temos desenvolvido ações para proteger a saúde da população. Nós começamos antes da maioria dos municípios o isolamento social, investimos na qualificação da rede com contratação de profissionais de saúde e compra de equipamentos, entre outras medidas. Essas ações que estamos anunciando hoje se somam a esse esforço que estamos fazendo já há mais de dois meses", afirmou Luciano.

As ações estão voltadas para a intensificação da sanitização de áreas de risco, a instalação de cabines de sanitização corporal, através da pulverização ou névoa de solução química aplicada sobre a pessoa quando passa pela cabine, ajudando assim na proteção. Ainda estão no radar uma força-tarefa em bairros da cidade e barreiras sanitárias nas entradas de Passo Fundo e na rodoviária, com aferição da temperatura e entrega de materiais educativos.

A prefeitura também quer instaurar uma multa de R$ 183,70 para quem não usar máscaras em áreas públicas. Está prevista, também, a distribuição do equipamento para a população mais pobre. Quem está em situação de rua passará por exames, além de receber uma máscara e um kit com higiene.

Apesar de ter se mantido na bandeira laranja, a prefeitura de Passo Fundo projeta uma ampliação das restrições de circulação nas ruas, com o objetivo de diminuir o fluxo e sinalizar que as pessoas devem ficar em casa. Ontem, foram confirmadas duas novas mortes na cidade, chegando ao número de 24. São 310 casos confirmados de Covid-19 na cidade.