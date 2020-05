Tabela horária de ônibus de Estrela tem novos horários

Entra em vigor nesta terça-feira a nova escala de horários do transporte público de Estrela. Com a passagem do município para a bandeira laranja no programa de distanciamento controlado e a consequente ampliação e reabertura de alguns serviços, como o comércio - ainda com restrições - a escala de horários será mais uma vez ampliada. A novidade ficará por contra da criação de três novos horários noturnos, até então inéditos.

Já prevendo o retorno à bandeira laranja, a empresa Trevosul, terceirizada responsável pelo transporte público municipal, fez uma pesquisa de campo nos últimos dias. De acordo com a demanda e requisições, em especial de trabalhadores da indústria, comércio e da área de serviços, criou três novos horários, dois deles em um novo roteiro, batizado internamente de "Linhão", que será corrido e passará pelas principais vias dos bairros com maior demanda. Os três horários são 19h, 19h45 e 20h45, para atender às atividades da cidade.