Dia de Santo Antônio terá mudanças em Bento Gonçalves

A data mais importante no calendário religioso de Bento Gonçalves - 13 de junho, dia alusivo ao padroeiro do município, Santo Antônio - não vai passar em branco por causa das restrições impostas pela pandemia da covid-19. Combinando criatividade, tecnologia e evangelização, a organização da 142ª Festa de Santo Antônio anuncia uma programação alternativa para que os devotos possam expressar sua fé com segurança.

A programação vai começar com a Alvorada Festiva, às 06h, promovendo o repicar dos sinos em todas as igrejas das comunidades. A agenda de celebrações terá duas missas neste dia: a primeira, às 08h30min e a segunda às 18h. Ambas ocorrem no Santuário - onde não é permitido receber fiéis presencialmente - mas todos poderão estar conectados em comunhão espiritual, acompanhando a transmissão online pelas redes sociais da paróquia e rádios locais.

O almoço festivo do salão paroquial, neste ano, será substituído pelo almoço nas casas. Às 12h, Dom Jose Gislon estenderá sua bênção sobre todas as famílias - especialmente aos doentes, aos pães e à sua refeição. "O momento que estamos vivendo é muito desafiador e exige de todos nós um grande esforço de reinvenção. Estamos trabalhando para que a festa desse anp ofereça aos devotos uma programação significativa, com oportunidades para o exercício da fé e da solidariedade", comenta o coordenador do comitê de festeiros, Cesar Anderle.

As tradicionais procissões de Corpus Christi e da imagem de Santo Antônio pelas ruas centrais ocorrerão de forma diferente neste ano. Elas estão programadas duas procissões motorizadas nos dias 11 e 13 de junho, às 10h e às 14h - em cada um desses horários, três cortejos diferentes percorrerão roteiros alinhados para contemplar os principais pontos de Bento Gonçalves.