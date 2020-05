Sapucaia do Sul vai disponibilizar testes rápidos em postos de saúde da cidade

Com o objetivo de identificar a circulação do novo coronavírus em Sapucaia do Sul, a secretaria municipal da Saúde está ampliando a estratégia de testagem rápida para detecção do vírus. A partir desta semana, os testes rápidos serão realizados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município nos pacientes que apresentarem sintomas relativos ao Covid-19. Este tipo de testagem utiliza amostra de sangue e o resultado pode ser verificado em até 20 minutos após sua realização.

As unidades passarão a realizar os testes em seus usuários, conforme avaliação da equipe de saúde e seguindo critérios de risco. As equipes realizarão monitoramento de seus territórios a fim de identificar os usuários que se enquadram nos grupos de risco e que estejam sintomáticos a fim de que sejam testados.

De acordo com a secretária da Saúde, Roberta Bazzo, a busca de identificação oportuna de casos suspeitos de Covid e seu imediato isolamento, é um dos principais meios de prevenção para a contenção da pandemia no município. "Com os testes, teremos uma ação mais rápida de diagnóstico. As UBS's, por serem a porta de entrada do sistema público de saúde, tem papel fundamental na resposta à pandemia e está assumindo seu papel de monitoramento, diagnóstico e vigilância dos casos, buscando desta forma atenuar os efeitos do Covid-19 nos territórios e os impactos na rede de saúde municipal", reforçou a secretária.

Seguindo as orientações da secretaria estadual de Saúde, os grupos com maior risco de complicações pelo coronavírus e que serão testados, em caso de apresentarem sintomas, são as pessoas com 50 anos ou mais, gestantes em qualquer idade gestacional e portadores de cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, arritmias). Além disso, servidores das áreas da saúde, segurança e da assistência social estão englobados nas ações.