Após quase fechar, centro se fortalece em Venâncio Aires

O Centro de Assistência Social de Venâncio Aires (Casva) completou, em maio, um ano após uma intervenção na administração do local. Inúmeras melhorias e trabalhos foram realizados pela prefeitura, que assumiu o educandário. Ao completar um ano, a comissão intervencionista anunciou a ampliação de mais seis meses de atuação frente a instituição.

Além disso, a comissão também assume a administração da Escola Municipal de Educação Infantil Vó Helma, do Bairro Brands, que conta com 70 crianças. A direção da escola foi assumida em meados de fevereiro, após rescisão do contrato da então empresa administradora. Entre as ações e mudanças realizadas neste período no educandário está a ampliação no número de crianças atendidas, de 85 para 140 alunos de zero a cinco anos; aumento do repasse - dos R$ 416,00 por aluno para quase R$ 600,00, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), cujo aporte mensal, tem sido de cerca de R$ 78 mil mensais.

De acordo com o interventor, Egon Sniedze, atualmente não há nenhuma pendência com encargos e funcionários. "Conseguimos equilibrar as contas, as crianças estão bem atendidas e satisfeitas", complementa. Durante o período, o espaço também passou por melhorias estruturais.

Em tempos de pandemia, a solidariedade também foi destaque na Instituição. Algumas das 25 profissionais do local produziram máscaras. Um montante de 500 equipamentos de proteção foi entregue ao Gabinete da Primeira-Dama e Secretaria de Saúde. Outras foram feitas em troca de doação de alimentos. A cada duas máscaras, recebiam um quilo de alimento, que depois foi repassado às famílias mais carentes das crianças que frequentam o centro.