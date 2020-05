Hospital de Santo Ângelo amplia leitos de Covid-19

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa assinou o contrato para a ocupação de pacientes do município de 15 leitos no Hospital Santo Ângelo (HSA) para tratamento específico da Covid-19. Jacques ressaltou que a contratação dos leitos é mais uma das medidas estruturantes da saúde pública para atender a demanda do combate à pandemia.

Para colocar os 15 leitos à disposição da comunidade, o investimento será significativo. O contrato de três meses exigirá um investimento que beira R$ 1 milhão. "Os valores são altos, mas estão justificados pela importância de preparar o sistema público para suportar a demanda da Covid-19", justificou o prefeito Jacques.

O provedor do hospital, Odorico Bessa Almeida informou que profissionais foram contratados pelo hospital para atender os 15 leitos e elogiou a sensibilidade do prefeito. "O HSA é referência regional, recebe pacientes de diversos municípios. É importante reservar esses leitos para os santo-angelenses, mostrando a preocupação em atender a população da melhor forma possível", afirmou.

Dentro dessas ações da cidade para o combate ao vírus, o prefeito destacou a antecipação da abertura 24 horas da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que serve de referência para pacientes com síndromes gripais, além da articulação com o Estado para a instalação de nove novos leitos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do HSA.

O secretário de saúde do município, Luís Carlos Cavalheiro, observa que o trabalho realizado é para que se tenha uma estrutura que possa absorver toda a demanda da pandemia. "Todos os recursos possíveis estão sendo colocados à disposição para montarmos essa rede de sustentação do atendimento à nossa população", enfatizou.