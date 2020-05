Passeio de Maria Fumaça será retomado em Bento Gonçalves em 6 de junho

A Giordani Turismo e Eventos, empresa que gerencia os passeios de maria fumaça entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, na serra gaúcha, planeja para o dia 6 de junho, a realização do primeiro passeio após 80 dias de paralisação total das operações,em razão dos procedimentos de prevenção do novo coronavírus. A empresa está sem atividades desde o dia 18 de março.

Durante este período, a empresa planejou e reestruturou a operação para voltar com garantia de segurança sanitária aos passageiros. A volta, se confirmada, vai ocorrer durante a comemoração de 27 anos do passeio, que teve início em 5 de junho de 1993.

Foram tomadas providências para treinamento para as equipes, sanitização a cada viagem, álcool 70° à disposição, redução de passageiros e mudança no embarque. A previsão é de que entre os meses de junho e setembro os passeios ocorram exclusivamente aos sábados a tarde. Em cada viagem, a capacidade da locomotiva será reduzida em 50% e a visitação ao Parque Cultural Epopeia Italiana, que faz parte do pacote tradicional do trem, será em pequenos grupos, obedecendo os critérios de distanciamento. Além de cuidados essenciais como a sanitização periódica dos ambientes e uso obrigatório de máscara.

Os preparativos para o retorno da operação estão de acordo com o preconizado Organização Mundial da Saúde (OMS) e ao decreto da prefeitura de Bento Gonçalves. A empresa deve receber, nos próximos dias, o selo "Ambiente limpo e seguro" que certifica empreendimentos do setor turístico que atendem às normas de prevenção contra a disseminação da doença. O selo é uma iniciativa do Comitê Pró-Turismo, com vistorias regulares da prefeitura. A direção empresa destaca que está atenta a situação do novo coronavírus e que em virtude disto podem acontecer alterações na programação.