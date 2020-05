Por conta da pandemia de coronavírus, pacientes deixam de realizar exames pelo SUS em hospital de São Borja

A unidade de Marcação de Exames de Média e Alta Complexidade (MAC), de São Borja, alerta que muitos exames médicos estão sendo solicitados e depois não realizados pelos pacientes. Para evitar esse problema, o MAC pretende conscientizar os pacientes que eles não podem deixar de fazer todos os exames que forem marcados.

Os exames são feitos no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital Ivan Goulart, sendo que o MAC possui cotas mensais para cada exame realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A coordenação do serviço acredita que a população esteja com receio de ir ao hospital em função da pandemia de coronavírus, por isso o alto índice de não comparecimento nos exames. No entanto, destaca que não há motivo para pânico, basta as pessoas adotarem as medidas de prevenção, como o uso de máscara e a higienização correta das mãos sempre que tocar em objetos e móveis de uso comum.

É solicitado que os pacientes que não puderem ir fazer o exame agendado informem com antecedência, para que outra pessoa possa utilizar a vaga. "À medida em que exames são agendados e não realizados, significa desperdício de serviços públicos, além de tirar a chance de outras pessoas estarem sendo examinadas", lamenta a coordenadora do MAC, Mariane Donato.