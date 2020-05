Vera Cruz inicia calçamento em 32 ruas da área central

Uma das maiores obras de Vera Cruz teve início nesta semana. Trechos de 32 ruas da área central do município receberão calçamento nos próximos meses, totalizando quase oito quilômetros de pavimentação com bloquetes de concreto. As vias contempladas com calçamento foram divididas em quatro lotes. Cada empresa foi vencedora da licitação para dois lotes.

Os lotes 1 e 2 já estão em obras. Os motoristas e moradores das quadras em obras precisam ter atenção ao trânsito. Em alguns trechos e períodos podem ocorrer interrupções no tráfego. Já nos lotes 3 e 4 as obras devem iniciar nos próximos dias, com a publicação dos demais editais.

Para ampliar o número de lotes beneficiados, o município, através da secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, optou por preparar a base das ruas para o calçamento. Os trabalhos também tiveram início na sexta passada, pela Rua Norberto Otto Wild. A definição das ruas, que ocorreu ainda no ano passado, com alguns ajustes, levou em consideração a mobilidade urbana, a mobilização de moradores para o Programa de Calçamento Comunitário e a distribuição entre os bairros. Ainda foram considerados trechos parcialmente calçados, loteamentos mais antigos e ruas com maior circulação de veículos.

O investimento é de R$ 4,6 milhões, com financiamento da Caixa Econômica Federal, aprovado pela Câmara de Vereadores, sendo que a maior parte das obras terá o custo do empréstimo revertido ao município pelos proprietários de terrenos, em longo prazo, através da contribuição de melhoria. A partir da finalização das obras em cada uma das ruas, editais de cobrança serão publicados, com início dos pagamentos em 2021. Os proprietários de lotes vão poder parcelar o custo da obra em até 120 meses.