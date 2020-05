Segundo hospital de campanha é aberto em Canoas

Espaço, no bairro Boqueirão, conta com 10 leitos clínicos e dois de UTI VINICIUS THORMANN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Canoas inaugurou o segundo hospital de campanha para atendimento de casos confirmados e suspeitos do novo coronavírus. A estrutura foi construída pela prefeitura de Canoas, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Boqueirão, e conta com 10 leitos clínicos e dois de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), respiradores, duas salas de triagem, quatro consultórios, sala vermelha, enfermaria, vestiários e banheiros.

Inicialmente, o hospital teria apenas um leito em UTI, mas diante do crescimento dos casos na região, ficou decidida a ampliação e colocação de mais uma estrutura para pacientes graves. O atendimento ocorrerá 24 horas, todos os dias da semana. Este é o segundo hospital de campanha inaugurado pela prefeitura para o enfrentamento à pandemia do coronavírus. O primeiro foi aberto ao lado da UPA Rio Branco, há cerca de um mês, e já realizou mais de mil consultas.

Embora tenha 43 casos confirmados da doença, Canoas é referência regional para internações de pacientes com coronavírus. Por isso, a cidade tem feito esforços para ampliar o número de leitos clínicos e em UTI. Inicialmente, os hospitais de campanha teriam 679 leitos para pacientes com Covid-19, mas o número subiu para 932 novos leitos, sendo 44 em UTI's.

As estruturas vão entrando em funcionamento conforme o avanço da doença A prefeitura de Canoas também realizou a contratação de 200 profissionais da saúde, entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e outros, para reforçar o combate à pandemia de coronavírus no município.

Segundo o secretário da Saúde, Fernando Ritter, o hospital de campanha está preparado para dar suporte aos cidadãos infectados pelo vírus, desde da triagem até a internação, se necessária. Caso haja uma grande demanda de pacientes com Covid-19 em seu estágio mais avançado, o Hospital Universitário (HU), referência no tratamento da doença, está pronto para atendê-los. Ritter garantiu, ainda, que a separação entre a UPA Rio Branco e o hospital de campanha assegura a continuidade no atendimento aos indivíduos com outras necessidades básicas, sem que haja proliferação do coronavírus.