Golpe em Sapucaia do Sul cobra multa de quem estiver sem máscara

A prefeitura de Sapucaia do Sul alerta a população para um golpe que está sendo aplicado na cidade. Supostos fiscais da Vigilância Sanitária estariam abordando pessoas sem máscaras, cobrando multa de R$ 150,00, e ameaçando levá-las à delegacia caso o valor não fosse pago. O uso de máscaras nas ruas, transporte público e dentro de estabelecimentos passou a ser obrigatório na cidade.

A utilização do equipamento é uma importante forma de proteção e combate ao novo coronavírus. Além de se proteger contra o vírus que pode estar circulando no ambiente, quem usa a máscara também impede a transmissão da Covid-19. No entanto, a prefeitura não cobra multa daqueles que descumprirem a orientação, apenas realiza ações educativas e de sensibilização. Quem presenciar ou for vítima do golpe pode denunciar para a Guarda Municipal, através do telefone 153.