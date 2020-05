Academia na região central de Canoas é interditada

Em Canoas, os estabelecimentos de promoção à saúde, como academias e centros de treinamento, estão liberados a operar desde o dia 2 de maio. Os espaços devem seguir normas específicas de segurança e higienização a fim de prestar os devidos cuidados com a saúde de funcionários e clientes e evitar a propagação do novo coronavírus.

Desde a reabertura destes estabelecimentos, foram realizadas 29 vistorias em todos os quadrantes do município, sobretudo nos bairros Mathias Velho, Igara, Moinhos de Vento, Marechal Rondon, Fátima e Niterói. Uma das principais academias da cidade, localizada na região central, acabou interditada, após a constatação de problemas técnicos na ventilação do ambiente.

Além das regras gerais de higienização e distanciamento interpessoal mínimo de dois metros, academias e derivados devem seguir uma série de determinações para continuarem abertos. O atendimento, por exemplo, passou a ser individual e pré-agendado, sem atividades de contato físico e com portas fechadas para demais pessoas. A capacidade máxima de ingresso de clientes está limitada a 30% do previsto no Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI). Idosos, indivíduos com problemas cardíacos ou pneumopatas, imunodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado e gestantes de alto risco, por serem o principal alvo da Covid-19, estão proibidos de adentrarem nestes locais.

A funcionária de uma academia do bairro São José, Tatiana Fátima Correa, revela que a retomada das atividades no local está sendo tranquila. "Notamos, a partir da rigidez dos decretos, uma conscientização maior dos alunos, que estão se cuidando, mantendo certa distância e agendando a musculação individualmente", disse.