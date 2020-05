CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 15/05/2020. Alterada em 14/05 às 18h22min Estrela pede na justiça mudança da bandeira vermelha do Vale do Taquari

Vale do Taquari ter recebido a bandeira vermelha O município de Estrela ingressou na Justiça com ação em que solicita ao governo do Estado que refaça o cálculo da tabela do distanciamento controlado. O motivo é pelo fato do, que limita diversos serviços na região abrangida como, por exemplo, a abertura do comércio.

No pedido, a prefeitura argumenta que quatro leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) não foram considerados quando da elaboração do estudo, que se computados poderão reclassificar a bandeira. A ação contraria o decreto estadual em vigor, justamente por ele atribuir à região dos Vales uma bandeira diferente daquela que deveria ter sido, de acordo com análise do município.

Conforme o prefeito, Rafael Mallmann, no dia 8 de maio foram cadastrados dois leitos de UTI que não foram contabilizados quando da conclusão do estudo e definição das classificações das regiões, bem como havia dois pacientes de outras regiões internados na UTI do Hospital Estrela. Para Mallmann, se o Vale baixar este indicador – sendo consideradas as situações que aponta na ação – o Vale do Taquari seria classificado com a bandeira laranja e não vermelha.

Mallmann esteve reunido com um grupo de prefeitos em Lajeado, onde colocou o assunto em pauta. Por fim, decidiu ingressar com a ação. O procurador jurídico do município, Guilherme Gewehr, explica que no processo, além dos argumentos apresentados, é importante a reclassificação para que sejam aplicadas as corretas medidas sociais de distanciamento e outras no que se refere ao enfrentamento e ao combate à pandemia do novo coronavírus.