Através de blog, atividades são entregues a alunos de Estrela

Foi disponibilizada mais uma série de atividades domiciliares exclusivas no blog "Aul@ Digital Estrela". O espaço virtual, criado pela secretaria municipal de Educação, tem como proposta oferecer de forma online conteúdos lúdico-pedagógicos para as crianças e adolescentes, da pré-escola ao 9º ano do Ensino Fundamental, enquanto prosseguir a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia do coronavírus.

O material pode ser acessado através do site da prefeitura. O espaço já conta com mais de 11 mil acessos. Na ferramenta virtual, há um espaço para cada escola municipal de Estrela, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. O aluno ou responsável simplesmente clica na escola dele e na respectiva turma para ter acesso ao material que os professores elaboraram, conforme o cronograma de estudos que estaria sendo oferecido em sala de aula.