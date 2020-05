Prefeitos da Zona Sul discutem avanço da Covid-19 na região

Por cerca de uma hora, os prefeitos dos municípios associados à Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) discutiram o avanço nos casos de moradores infectados pelo vírus. Hoje, são 67 casos confirmados na região.

O presidente da associação, prefeito de Arroio Grande, Luís Henrique Pereira da Silva, destacou a importância do cumprimento do decreto estadual que determina o isolamento social controlado a partir de bandeiras, como forma de auxiliar Pelotas e Rio Grande - polos de referência para o tratamento dos infectados pelo novo coronavírus. "Mesmo sendo difícil as prefeituras, sozinhas, fazerem cumprir as medidas estaduais como o uso obrigatório de máscaras, temos que apoiar como forma de evitar a propagação do vírus e, em consequência, o colapso dos leitos nesses dois municípios que irão receber moradores de toda a zona sul", salientou o prefeito.