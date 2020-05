Teutônia tem homologada a situação de emergência pela seca

O governo estadual homologou o decreto de situação de emergência de Teutônia em função da estiagem. Devido a pouca quantidade de chuvas, especialmente nos meses de novembro, janeiro, fevereiro e março, que ficou abaixo da média histórica, Teutônia teve perda estimada superior a R$ 14 milhões.

O prefeito, Jonatan Brönstrup, lembra que, diante das perdas causadas pela estiagem, a Prefeitura de Teutônia decretou a situação de emergência no dia 26 de março. "Tivemos perdas consideráveis nas lavouras de soja, cultura do milho grão, do milho silagem, da bovinocultura de leite. E isso terá reflexos em toda a economia do município", frisa. Agora, a homologação permite ao município, principalmente aos produtores rurais, a busca por recursos e condições especiais de auxílio para recuperação das perdas, como, por exemplo, a prorrogação de financiamentos.