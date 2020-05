Nova rede d'água entra em operação em São Leopoldo

Com investimento de R$ 1,2 milhão, o Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo (Semae) entra em uma nova fase do seu sistema de abastecimento de água. Os recursos direcionados para adequações e melhorias na Estação de Tratamento de Água São José também permitiram que uma rede adutora, antes utilizada para transporte de água bruta, pudesse ser desinfectada e passasse a conduzir água tratada. A operação teve início nesta semana.

Conforme o assessor técnico de Engenharia da autarquia, Everson Gardel, a segunda rede de adução irá garantir a continuidade da distribuição de água no município. "As adutoras funcionam como as artérias no corpo humano. São elas que mandam a água tratada para todas as outras redes. Então, poder contar com duas saídas de água nos dá uma segurança bastante importante", comenta.

O início do funcionamento da segunda adutora foi adiantado em razão do rompimento da adutora principal da cidade, que ocorreu na quarta-feira. O conserto durou dez horas e casou interrupção no envio de água para a Zona Norte. Como a tubulação é de fibra de vidro, seria preciso aguardar outras oito horas para a secagem do reparo, antes de retomar o bombeamento.

Segundo o diretor-geral do Semae, Anderson Etter, enquanto uma equipe realizava o conserto, outro grupo buscava as condições para antecipar o uso da segunda rede. "Se não tivéssemos a disponibilidade de mais uma adutora, a normalização só ocorreria hoje. Agora, com duas redes, será possível alterná-las. Se uma precisar de conserto, a outra garantirá o abastecimento. Portanto, o episódio de ontem não se repetirá. Nossos investimentos têm esse objetivo: levar a água à casa de cada leopoldense para preservar a saúde da população", concluiu.