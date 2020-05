Hospital de Encantado vai abrir leitos de UTI até o dia 25 de maio

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que será instalada Hospital Beneficente Santa Terezinha (HBST), de Encantado, deve iniciar os atendimentos até o dia 25 de maio. O anúncio foi feito pela direção do hospital em reunião com a prefeitura nesta semana e havia sido antecipado pelo presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, Marcos Martini, no início da semana.

Na ocasião, foi assinado o contrato em que o município de Encantado repassa os recursos de cerca de

R$ 240 mil mensais para o hospital para o funcionamento dos cinco leitos UTI Covid-19. "É uma luta de muitos anos. Isso faz com que Encantado se torne um pequeno polo de saúde regional, fortalecendo a nossa região", destaca o prefeito Adroaldo Conzatti.

A instalação dos cinco leitos de UTI equipados com respiradores, mesmo antes do credenciamento junto à secretaria de Saúde do Estado, é resultado de um acordo entre o Ministério Público, o hospital e o Executivo municipal, por recomendação da promotora Daniela Schwab. Segundo o diretor, Evandro Klein, o hospital está contratando a equipe médica e de enfermagem. Na quinta-feira, o HBST irá encaminhar o pedido de habilitação desses cinco leitos para atendimento de casos de Covid-19 à Coordenadoria Regional de Saúde. "Podemos dizer que nasceu a UTI de Encantado", enfatiza.

Os leitos de UTI serão instalados no primeiro andar do hospital. A partir do início de funcionamento, o pronto-atendimento exclusivo para casos de Covid-19 passa a ser feito na entrada pela rua Duque de Caxias, ficando, assim, todos os atendimentos relacionados à doença nesta ala do hospital, não mais sendo necessária a utilização do prédio do Centro Regional de Oftalmologia, o qual poderá voltar a operar.

Klein explicou que outros cinco leitos projetados para o atendimento de alta complexidade devem ficar prontos até o fim deste mês. Também será encaminhado o pedido ao governo federal para a habilitação dos cinco leitos Covid-19 e mais os cinco projetados. A ideia é que os demais espaços possam ser usados no tratamento de outras doenças.