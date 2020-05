Gramado vai usar ferramenta para rastrear pessoas com a Covid-19

Uma ferramenta para rastreamento de contatos de pacientes testados positivos para Covid-19, durante o perodo de incubao da doena, ser utilizada em Gramado, na serra gacha. A ao, em parceria com rgos de sade do municpio, permitir que estabelecimentos e clientes sejam alertados e reforcem medidas de preveno. Ela estar disponvel nos prximos dias.

A plataforma se chama Smart Tracking e foi criada por uma startup de Florianpolis, a Smart Tour. A ferramenta capaz de rastrear os movimentos de indivduos diagnosticados com o coronavrus. O mapeamento leva em conta estabelecimentos comerciais e de prestao de servios por onde a pessoa tenha passado por at 15 dias antecedentes ao diagnstico. A informao serve para alertar as autoridades sanitrias e os prprios donos dos empreendimentos sobre a ocorrncia, medida considerada importante para tomada de aes de preveno. Outras pessoas que tenham passado pelos mesmos ambientes no dia e horrio que o paciente testado positivo passou tambm sero avisadas.

A plataforma no identifica os usurios e foi desenhada de acordo com as regras da nova Lei Geral de Proteo de Dados (LGPD). A operao se d em parceria com estabelecimentos comerciais e rgos de sade dos municpios. O funcionamento simples e sem custos aos locais participantes. Os estabelecimentos comerciais se cadastram na plataforma e recebem para impresso um QR Code, que fica vista dos clientes. Basta fazer um rpido cadastro e o cliente passa a integrar o banco de dados, sem a necessidade de baixar aplicativos. A soluo tambm pode ser usada por igrejas, supermercados, parques e hotis, por exemplo.

Quando algum cadastrado na plataforma diagnosticado com a Covid-19, os rgos de sade dos municpios conseguem acessar o banco de dados com login e senha, e identificar todos os estabelecimentos por onde essa pessoa passou nos 15 dias anteriores ao diagnstico. Ento, enviado um aviso para que o proprietrio tome as medidas necessrias para proteger o local e a equipe, servindo como mais uma barreira na proliferao da doena.

No Brasil, alm de Gramado, a plataforma ser lanada inicialmente nas cidades catarinenses de Florianpolis, So Bento do Sul, Itapiranga e tambm ser disponibilizada sem qualquer custo para todos os estados brasileiros nas cidades epicentros da doena. Por enquanto, Gramado ainda no registrou casos de Covid-19.

A ferramenta j deve ser utilizada para monitorar um possvel surto. A prefeitura de Gramado precisou realizar a interdio de uma obra no municpio, na sexta-feira. Os servios de construo civil foram paralisados aps funcionrios que trabalhavam no local testarem positivo para a Covid-19. Foi solicitada empresa, ainda, a testagem de todos os demais colaboradores - que esto isolados e em quarentena por 14 dias. A previso de que a obra s poder ser retomada aps a Vigilncia em Sade ter acesso aos resultados dos exames e garantir que o ambiente seguro para os trabalhadores.