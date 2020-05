Edital seleciona propostas artísticas em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria lançou o edital Viva Cultura 2020. Com a suspensão dos eventos artístico-culturais no município, o Poder Executivo considerou a necessidade de garantir auxílio às pessoas ligadas ao setor, que viram boa parte de suas atividades econômicas e rendas serem canceladas devido à pandemia.

O edital, que estará com as inscrições abertas entre esta sexta-feira e o dia 25 de maio, vai selecionar 70 propostas de apresentações artísticas em ambiente virtual, como no YouTube, Facebook e Instagram. A iniciativa faz parte da celebração do Viva Santa Maria 2020, que comemora os 162 anos da cidade. O edital está dividido em duas modalidades de seleção.

Serão 40 propostas selecionadas na modalidade A, que tem cachê artístico de R$ 1 mil; e 30 na modalidade B, com cachê de R$ 2 mil. As regras estão disponíveis no site da prefeitura.