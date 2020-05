Biblioteca pública de Bento Gonçalves terá acervo digital com mais de 10 mil livros

A Biblioteca Pública Castro Alves, de Bento Gonçalves, recebeu a notícia que a secretaria especial de Cultura, por meio da secretaria de Gestão de Fundos e Transferências e da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Cultura, está realizando o repasse de R$ 100 mil para o município a fim de viabilizar a implementação do projeto Biblioteca Digital. Com a entrada dos recursos, a biblioteca investirá o aporte na aquisição de mesas, cadeiras, puffs, armário com chave, tapete, tablets, notebook, datashow, e na contratação de uma plataforma que disponibilizará mais de 10 mil livros digitais.

De acordo com o secretário de Cultura e presidente da Fundação Casa das Artes, Evandro Soares, a criação da Biblioteca Digital auxiliará o acesso à informação, conteúdos, pesquisas e contemplar as novas práticas de leitura. "A criação de uma biblioteca digital é a solução mais adequada para contemplar alunos com indicação de leitura pelas escolas, uma vez que nosso acervo físico é limitado, não permitindo o acesso de diversos alunos ao mesmo tempo. Com o acervo digital não teremos mais o problema de não conseguir atender a todos", explicou.

A implementação da Biblioteca Digital traz benefícios, como possibilitar o acesso 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano, além de incentivar a formação de novos leitores e criar iniciativas de inclusão digital. Soares complementa que o mundo virtual faz parte de nós. "Ele está inserido no modo como vemos nossas práticas culturais e sociais. Estamos, de uma certa forma, imersos nele. Assim sendo, precisamos investir nessas novas formas de leituras para acompanhar as gerações", afirmou.