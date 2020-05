Mais de mil estabelecimentos são notificados em Santa Cruz do Sul

A Vigilância Sanitária de Santa Cruz do Sul já notificou 1.034 estabelecimentos que não respeitaram as regras de higiene para clientes e funcionários, medida fundamental para a reabertura dos estabelecimentos na cidade. A média até agora foi de 21 notificações por dia.

De acordo com a coordenadora do órgão em Santa Cruz, Lizete Plotzki, os registros ocorrem em duas circunstâncias. "A primeira, quando os fiscais orientam sobre as alterações ou novas disposições do decreto. A segunda, como forma de apontar uma falha específica do estabelecimento, a qual deve ser prontamente corrigida para evitar a autuação", explica. Segundo ela, os principais erros cometidos foram atividade fora do horário específico, atendimento fora das regras, número excessivo de clientes e falta de higiene e/ou máscara. Mais de 50 estabelecimentos da cidade já foram multados por descumprir regras.