Chuvas da semana passada melhoram a situação do Rio dos Sinos

depois de quase seis meses sem um volume significativo de chuvas Com as chuvas desta semana, o nível do Rio dos Sinos deixou a situação crítica que estava desde o começo do mês de março. Com mais de 2,68 metros, o nível se aproxima da média mensal dos últimos dois anos,no Estado. A medida deixa o Sinos dentro da média para o mês de maio.

No entanto, a situação ainda pede o consumo consciente da população, até que as chuvas se tornem mais recorrentes e o rio volte ao seu nível normal. O diretor-geral da Companhia Municipal de Saneamento (Comusa) de Novo Hamburgo, Eduardo Antônio Bonato, destaca que a atual estrutura da autarquia conseguiu garantir o abastecimento de todo o município mesmo nos momentos mais graves da crise hídrica. "Estivemos em uma situação única na nossa história. Felizmente, graças ao trabalho incansável dos nossos servidores e todos os investimentos feitos ao longos dos últimos anos, passamos por todos esses meses sem necessidade de racionamento ou falta de água", comenta.

Bonato, no entanto, pede que a população mantenha a vigilância quanto ao consumo. "Mesmo assim, esse não é o momento de relaxar. Precisamos manter a cultura do consumo consciente, sem desperdício de água tratada pelo menos até que voltemos ao nível normal do Rio dos Sinos. Assim, vamos continuar garantindo que todos recebam água tratada sem falta", destaca o diretor-geral da Comusa.