Santa Clara do Sul institui aulas online a partir de hoje

Com o objetivo de oportunizar mais uma ferramenta de desenvolvimento aos estudantes,a prefeitura de Santa Clara do Sul passa a oferecer aulas distncia a partir da prxima semana por meio do aplicativo Google Classroom. Este um dos recursos que integram o Google for Education, plataforma de ensino adquirida para potencializar a aprendizagem dos alunos atravs do uso da tecnologia.

Diretores, professores e servidores pblicos iniciaram o processo de capacitao visando utilizao da nova plataforma. As aulas virtuais esto programadas para comear na segunda-feira. Antes disso, ser feito um contato com os pais e estudantes para informar o formato de atuao.

Um dos benefcios da ferramenta a possibilidade de os estudantes terem aulas durante o perodo de pandemia por meio de salas virtuais, com as atividades sendo desenvolvidas pelos alunos diretamente das suas casas, sempre com o auxlio dos professores. De acordo com a secretria municipal da Educao, Ana Paula Mallmann, a plataforma ser muito importante neste momento de Covid-19. "Essa uma maneira de amenizar os efeitos do coronavrus no calendrio escolar e no processo de ensino-aprendizagem", salienta.

As atividades sero disponibilizadas na plataforma do Google Classroom com contedos especficos para cada ano escolar, contemplando alunos desde o pr at o 9 ano. Tambm sero criadas salas virtuais em que alunos e pais podero interagir com os professores.

Segundo o prefeito Paulo Kohlrausch, o propsito disponibilizar aos estudantes todos os recursos necessrios para que eles consigam se desenvolver e se tornar cidados bem-sucedidos, tanto pessoal como profissionalmente. "O momento atual mostra a importncia da adaptabilidade, da resilincia e da inovao. E a tecnologia uma das ferramentas primordiais neste contexto", frisa.