Pelotas proíbe vinda de trabalhadores de outros estados

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, publicou um novo decreto, que já está em vigor no município. As alterações são baseadas nas normas de distanciamento controlado do Estado, em vigência desde a segunda-feira, o qual define Pelotas como bandeira laranja e incluem academias, treinos individuais, futebol e mão de obra vinda de fora do município, além da obrigatoriedade do uso de máscaras na rua.

Uma das principais novidades fala sobre a mão de obra vinda de fora do Estado ou de municípios no Rio Grande do Sul com situação mais gravosa, definidos como bandeira vermelha. Independentemente do segmento que a empresa pertença, será impedida a vinda do profissional para atuar ou residir em Pelotas. "Gostamos de receber pessoas de outros lugares, mas nesse momento, por uma questão de segurança, precisamos impedir essa vinda. Não é hora de trazer gente de fora, é esperar isso passar, cada um no seu estado", destaca a prefeita.

Além disso, academias de ginástica e atividades esportivas individuais podem voltar com restrições, como delimitação de 25% do total de instrutores, fechamento de vestiários para banho e apenas um aluno por professor. Clubes de futebol, bem como utilização de ginásios para esportes coletivos, permanecem com atividades vedadas. Esportes de lutas, como artes marciais, deverão ter atendimento individualizado, respeitando as medidas de prevenção ao coronavírus.

A decisão quanto ao futebol local foi conjunta com as direções dos clubes. "Concordamos por todas as dificuldades inerentes a essa prática esportiva, por tudo que acarretaria de ônus para os clubes e por muitos jogadores não serem de Pelotas, podendo voltar de suas cidades com o vírus", explica.