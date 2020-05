Serviço de teleorientação atende a 10,8 mil pessoas na Serra

Desde o início da pandemia de coronavírus, o Prevenire, serviço de medicina preventiva e assistência domiciliar do Tacchimed, já ofereceu teleorientação a 10.830 idosos que fazem parte do grupo de risco. O número corresponde a 93% do total de idosos que possuem o plano de saúde. Caso o paciente apresente sintomas compatíveis com a doença, o serviço acompanha o paciente por telemonitoramento.

Atualmente, cerca de 130 casos seguem sendo monitorados pelas equipes do Prevenire, somados os números de pessoas com diagnóstico confirmado e suspeitas. O Prevenire está localizado no segundo andar do L'américa Shopping, em Bento Gonçalves. O serviço de medicina preventiva conta com uma equipe multiprofissional capacitada para oferecer orientações individualizadas aos pacientes e familiares.