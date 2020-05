Canela dará prioridade para artistas locais em eventos na cidade

Os agentes culturais de Canela foram convidados pela secretaria municipal de Turismo e Cultura para planejar e formatar a Caravana Cultural. Com atrações totalmente gratuitas aos finais de semana, o evento está programado para ocorrer entre 1° e 30 de setembro.

Para contribuir com os artistas locais, que estão sem poder trabalhar em função da pandemia, a prefeitura de Canela vai contratar os profissionais exclusivamente locais para o evento. "Nossa intenção é ampliar a parceria que iniciamos em 2017. Vamos reforçar e valorizar ainda mais os artistas de Canela", afirma o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches

Além de valorizar os talentos locais, o evento vai levar os mais variados tipos de arte para vários pontos da cidade. "Canela sempre foi um palco a céu aberto. Somos berço de uma classe artística talentosa. O evento é uma forma de valorizar a classe cultural local, mas também de levar essa arte para os bairros ", diz Sanches.

Em função da pandemia do coronavírus, o evento foi remanejado para o segundo semestre e irá ocorrer somente dentro de condições adequadas de saúde, conforme previsto no Plano de Retomada Econômica de Canela. Segundo a diretora de Projetos e Eventos da prefeitura, Camila Pavanatti, foi criado um grupo de trabalho para organizar a programação.. O evento vai reunir diversas demonstrações artísticas, como teatro, danças, músicas e oficinas. Conforme a diretora, a programação está sendo projetada para valorizar e contribuir economicamente com a classe artística local. "O nosso objetivo é valorizar exclusivamente o artista canelense", frisa.