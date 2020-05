Venâncio Aires cria programa com oferta de R$ 2 milhões a pequenos empresários atingidos pela pandemia

Em meio à crise atual em virtude da pandemia do coronavírus, os pequenos negócios e microempreendedores estão entre os públicos mais afetados no período. Por isso, a prefeitura de Venâncio Aires, através da Central do Empreendedor, dispõe do Programa Municipal de Microcrédito e Economia Solidária (Promesva), em parceria com a Credisol/Banco do Povo, busca fortalecer a economia local, garantindo recursos junto à instituição por meio do microcrédito.

Dessa forma, a Credisol está disponibilizando o montante de R$ 2 milhões para investir no programa de microcrédito durante a pandemia, buscando auxiliar os microempreendedores. Desde o início do programa, já foram beneficiados mais de 30 empreendedores, sendo que o montante concedido até o momento é de R$ 345.116,00.

O programa pode ser acessado por profissionais autônomos, prestadores de serviços, empreendedores informais e microempreendedores individuais. É necessário um avalista, que não pode ser do mesmo núcleo familiar (cônjuge, por exemplo). Importante também que o empreendedor não tenha nenhuma restrição junto aos órgãos de crédito. A documentação necessária inclui uma série de documentos pessoais. Caso possua CNPJ, também será preciso a cópia do contrato social da empresa.

"Importante ressaltar que os recursos solicitados poderão ter carência de até 90 dias para começar a pagar, dependendo da análise do agente de crédito", destaca a coordenadora da Central do Empreendedor, Tatiane de Andrade. "O empreendedor pode solicitar crédito de até R$ 20 mil, para investir em capital de giro, adquirir equipamentos, ampliação ou reforma do seu negócio", reforça.