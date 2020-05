Barragens de Bagé perderam 79% da capacidade com a seca

Foi entregue, nesta semana, ao Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), um estudo de batimetria das barragens da Sanga Rasa e Piraí. O trabalho foi realizado, a pedido da autarquia, para que fosse feito um levantamento quantitativo do volume total dos reservatórios que abastecem a cidade e do volume atual de água disponível para uso.

O estudo foi apresentado aos membros da Comissão de Enfrentamento à Seca e Estiagem, composta, na sua maioria, por servidores do quadro do Daeb. A exposição dos dados foi realizada pelos representantes da empresa contratada, o engenheiro-agrônomo Gerson Ferreira e pelo técnico agrícola Gustavo Baldissera. Conforme a pesquisa, o volume total do Piraí é de 1,5 milhão de metros cúbicos e, hoje, está com apenas 202,8 mil m³. Já a Sanga Rasa possui um volume total de 2,6 milhões de m³ e, atualmente, está com volume útil disponível de 667,3 m3. Somadas, as barragens perderam 79% de toda a sua capacidade.

"Este estudo serve para mostrar que realmente a ampliação do racionamento foi necessária e que a nossa situação é muito crítica. Esta batimetria também servirá como um instrumento oficial permanente de trabalho do departamento, que ficará para as próximas gestões", explica Márcio Pestana, diretor do Daeb. Ele afirma que, a partir desses dados, serão calculados quantos dias ainda as barragens possuem de água, considerando o consumo atual da população. A informação deve ser divulgada nos próximos dias.

A precipitação que ocorreu em Bagé desde o início desta semana não reverteu a situação das barragens. O índice de chuva foi muito abaixo do esperado. Em dois dias, foram registrados na Estação de Tratamento de Água (ETA) apenas 11,4 milímetros. O acumulado do mês de maio está em 18,9 milímetros. Pelo sétimo mês consecutivo, a precipitação na cidade está abaixo da média.

Com isso, os níveis das barragens seguem críticos. A Sanga Rasa está 6,60 metros abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está 6,20 m aquém da normalidade. A Emergencial, por sua vez, está 0,60 m abaixo do nível máximo. O município está com racionamento de água de 15 horas todos os dias.