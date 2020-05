Passo Fundo altera datas de retomada das atividades

A prefeitura de Passo Fundo decidiu adiar o calendrio de retomada das atividades econmicas, em funo dos novos bitos e do nmero de casos confirmados do novo coronavrus na cidade. Foram divulgadas novas datas para alguns setores nesta quarta-feira.

Academias, imobilirias, escritrios e profissionais liberais, que abririam a partir de amanh, podero retomar seu funcionamento na segunda-feira, caso seja mantida a classificao de bandeira laranja para Passo Fundo. A prefeitura ir divulgar as regras para essas atividades no final da tarde de sbado, depois do anncio do governo do Estado sobre o plano de distanciamento. "Temos feito de tudo para preservar a vida em primeiro lugar, mas tambm levamos em considerao os aspectos econmicos para que algumas atividades possam ser retomadas com o mnimo de normalidade. O momento de sacrifcios e precisamos de serenidade e da compreenso de todos", afirmou o prefeito Luciano Azevedo.

Os restaurantes (a la carte) e a Feira do Produtor podero voltar a atender o pblico a partir do dia 25 de maio, caso Passo Fundo se mantenha na bandeira laranja. Shopping Centers e centros comerciais podero abrir a partir do dia 1 de junho, tambm dependendo da classificao da cidade no plano do Estado de distanciamento controlado.

No entanto, o calendrio pode ser modificado. Em transmisso pela internet nesta quarta-feira, o governador Eduardo Leite recebeu os dados da pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) com a amostragem por regio. De 10 casos confirmados, quatro foram na cidade. Leite disse que Passo Fundo "entrou raspando" na bandeira laranja e deu a entender que, com os novos resultados, pode ampliar as restries. A mudana, se ocorrer, ser feita no sbado.