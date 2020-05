Esteio quer fazer 5 mil testes de Covid-19 na cidade

Entre 34 municpios da Regio Metropolitana de Porto Alegre, Esteio apresenta um dos maiores ndice de testes aplicados para a deteco do novo coronavrus (COVID-19) em relao populao. Em levantamento, Esteio havia realizado a testagem em 688 pacientes com suspeita da doena, o que d um ndice de 8,17 testes para cada mil moradores do municpio.

Como comparao, o Brasil realizou a testagem de 131,76 pessoas para cada 100 mil habitantes, enquanto Porto Alegre aplicou o exame em 220,24 pacientes a cada 100 mil porto-alegrenses. Passo Fundo, que tem um dos maiores ndices de casos confirmados e mortes do Estado, testou 396,94.

Os bons nmeros de Esteio se devem a parcerias realizadas com as universidades Feevale e Unisinos para a testagem e a contratao de um laboratrio particular, viabilizada pela doao de R$ 53,4 mil por um grupo de empresrios do municpio. A inteno da prefeitura realizar cerca de 5 mil testes de Covid-19 na populao esteiense, que hoje de 84 mil pessoas.

A coleta feita por profissionais da secretaria municipal de Sade ou do Hospital So Camilo, de acordo com o local onde esteja o paciente com quadro suspeito. "As melhores experincias internacionais contra o coronavrus mostram a importncia da testagem em larga escala, por isso adotamos esta medida. Ela nos permite atender melhor e mais rpido os pacientes, assim como regular de forma mais assertiva as medidas do governo", comenta o prefeito Leonardo Pascoal.

At o momento, Esteio tem 14 casos confirmados de coronavrus e outros 64 suspeitos. Ao todo, j foram descartados outros 610 casos. Dez esteienses j foram considerados curados da doena e nenhum morador morreu em virtudeda Covid-19. Alm disso, a secretaria estadual da Sade acompanha 390 pacientes com sndrome gripal. Dos 41 leitos disponveis para tratamento de doentes no Hospital So Camilo, seis esto ocupados, e dos 28 respiradores disponveis na casa de sade para atendimento de todas as patologias, sete esto em uso, mas nenhum deles para tratamento do coronavrus.