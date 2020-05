Áreas de Flores da Cunha serão desinfectadas nesta quinta-feira

Os servidores da prefeitura de Flores da Cunha realizam na noite desta quinta-feira, a partir das 19h30min, o sétimo processo de desinfecção de ruas e locais públicos do município na área central. O objetivo é diminuir a circulação de microrganismos críticos para a saúde pública, devido a proliferação do COVID-19.

A ação será realizada com prioridade nas proximidades de parques, paradas de ônibus, postos de combustíveis, supermercados, e no entorno do hospital e das Unidades Básicas de Saúde, entre outros pontos que tenham aglomeração de pessoas. O produto é usado é à base de glutaraldeído, amônia quartenária e hipoclorito de sódio. A secretaria da Agricultura orienta aos moradores para retirarem os veículos dos estacionamentos das vias públicas, para evitar qualquer tipo de dano através do produto que é utilizado na sanitização.