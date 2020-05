EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 14/05/2020. Alterada em 15/05 às 03h00min Prefeitura de Candelária faz parceria com rádios locais para transmitir programas elaborados por escolas públicas

A partir da segunda-feira, os alunos do ensino municipal de Candelária começam a participar de um projeto importante, elaborado pela secretária municipal de Educação, Leandra Sartori. Em conjunto com a Rádio Princesa e da Rádio Sorriso, ambas de Candelária, serão produzidos programas que irão levar conhecimentos gerais e culturais a comunidade escolar.

Muitas escolas adotaram as redes sociais como forma de levar as aulas aos alunos, porém nem todos têm acesso a essa ferramenta, seja por não ter sinal de internet, ou até por condições financeiras que não permitem ter um computador. Para tanto, o programa, que será divulgado nas segundas e quartas-feiras na Rádio Sorriso, passará a ser produzido e elaborado pelas escolas municipais, obedecendo uma escala pré-elaborada pela secretaria de Educação. Nas terças e quintas-feiras, acontece a divulgação na Rádio Princesa, 100,3, sendo todos os programas das 7h30min às 7h40min, de segunda a quinta-feira. Nesta sexta-feira, às 9h, a secretária Leandra Sartori irá explicar como irá funcionar o método.

Nesta programação, diversos temas serão abordados, como história da escola, espiritualidade, pandemias, enfim, o tema que a escola escolher que será apresentado no programa. Após a apresentação, os alunos terão atividades programadas relacionadas ao tema. No total, serão 10 escolas envolvidas na gravação, além de informes da secretaria de Educação. A Escola de Ensino Fundamental será a primeira. A gravação ocorre na sexta-feira, com veiculação na segunda e reprise na terça-feira. O calendário prevê programas até o dia 30 de junho.