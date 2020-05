Empresa vai assumir operação da rodoviária de Venâncio Aires

O prefeito de Venâncio Aires, Giovane Wickert recebeu a visita do sócio proprietário da Viasul - Auto Viação Venâncio Aires, Sérgio Büchner, empresa que a partir do dia 25 de maio assume a concessão provisória e intermitente dos serviços e comercialização de passagens da Rodoviária de Venâncio Aires. A autorização foi protocolada pelo do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e possui vigência até uma nova licitação sair do papel, cuja previsão ainda é incerta.

As tratativas com a Viasul estavam acontecendo desde o início deste mês, quando a empresa, que até então administrava o terminal rodoviário, encerrou as atividades. A nova administradora do espaço já iniciou reformas e melhorias na estrutura interna e externa, enquanto outros detalhes são ajustados para a retomada das operações comerciais no local. "Tivemos um retorno rápido também por parte do Daer com quem vínhamos buscando agilidade para a resolutividade o quanto antes desse assunto", disse o prefeito.