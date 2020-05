Live arrecada R$ 15 mil para hospital de Venâncio Aires

O aniversário de Venâncio Aires não passou em branco. Pelo contrário, a comunidade pode celebrar a data com muita festa. Para evitar aglomerações, uma live solidária foi feita na internet e as pessoas acompanharam a transmissão ao vivo de um show da Celebration Band.

Por pouco mais de 2h30, a banda venâncio-airense cantou e encantou com os clássicos da música nacional e internacional dos anos 60, 70, 80 e 90. Além disso, a ocasião ainda marcou a estreia do novo vocalista. O jovem Jessel Souza se soma ao grupo que possui uma longa bagagem musical e uma vasta experiência de palco. A apresentação virtual foi um presente da prefeitura à comunidade, pelos 129 anos de Venâncio. Além disso, o intuito da live solidária foi arrecadar mantimentos e valores para o Hospital São Sebastião Mártir.

Durante a programação, mais de R$ 15 mil foram arrecadados através de depósitos na conta bancária do Fundo Especial do hospital, pelo site Vakinha a partir de um QR Code disponibilizado na tela, e ligações de confirmações de contribuições que ainda seriam realizadas após o final do show. Ainda, diversos mantimentos necessitados pela Casa de Saúde foram doados por empresários e comunidade em geral. Em alimentos, foram angariados 1.080 quilos e 25 cestas básicas; além disso, 1095 litros de leite, 290 unidades de azeite, 10 mil máscaras de TNT descartáveis, cinco mil copos descartáveis e 1 mil vale transportes.

Com cerca de 1,5 mil acessos simultâneos entre YouTube e Facebook - e milhares de pessoas, assistindo, curtindo, e ainda após o término, visualizaram, acessaram e interagiram de alguma forma, o alcance foi de mais de 24 mil pessoas envolvidas. As doações ainda seguem, através do Vakinha, com o nome "Eu apoio o Hospital São Sebastião Mártir".