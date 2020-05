Caxias do Sul registra primeiro caso autóctone de dengue

A secretaria municipal da Saúde de Caxias do Sul registrou o primeiro caso de dengue autóctone, ou seja, contraído no próprio município. Trata-se de uma mulher, de 40 anos, residente no bairro Petrópolis. Ela foi medicada e está em casa.

A cidade conta com nove casos de dengue importada, ou seja, contraída fora do município. A Vigilância Ambiental já notificou 19 focos do mosquito em Caxias do Sul. As larvas e mosquitos adultos foram encontrados em residências, dentro de objetos com acúmulo de água parada como pneus, caixas d'água e vasos de planta.