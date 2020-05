Canoas endurece regras para estabelecimentos

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, publicou alteraes no decreto municipal para se adequar ao distanciamento controlado, promovido pelo governo do Estado. Entre as principais mudanas, esto o aumento da rigidez em caso de descumprimento das normas de enfrentamento ao coronavrus e o estabelecimento de horrio para funcionamento de determinadas atividades. A cidade, atualmente, est classificada com a bandeira laranja.

Conforme o novo decreto, a partir desta quarta-feira, passam a vigorar trs nveis de penalidade para o descumprimento das medidas estabelecidas no decreto e na legislao municipal especial, sem prejuzo das sanes penais estabelecidas em mbito estadual. Alm disso, estabelece horrio de funcionamento para determinadas atividades com a finalidade de evitar maior concentrao de pessoas nos mesmos horrios em locais pblicos e no transporte coletivo. Aquelas consideradas leve tero aplicao de multa. As mdias preveem suspenso das atividades de dois a 10 dias, e as graves interdio parcial ou total dos locais, alm da cassao do alvar de funcionamento.

Para o prefeito, regras de higiene e segurana rgidas, fiscalizao e penas mais duras, alm da conscientizao da populao e dos empresrios, vo contribuir para evitar que mais pessoas se contaminem com o vrus. "Desde o incio desta pandemia, estamos tomando todas as medidas para evitar o aumento da propagao do vrus. Preparamos tambm a cidade com mais leitos para atender pacientes com coronavrus, mas entendemos que, se houver o cuidado e a conscientizao de cada estabelecimento, dos empresrios, do poder pblico, das entidades representativas e, o mais importante, da populao, Canoas poder seguir em direo normalidade", refora Busato.