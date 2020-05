Licitação une consórcios da Região Metropolitana

Uma parceria firmada nesta terça-feira confirmou a primeira licitação conjunta entre a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) e o Consórcio Pró-Sinos. Com a cooperação, os municípios consorciados realizarão a compra de serviços de sanitização e hidrojato. O encontro reuniu a presidente da Granpal, prefeita Margarete Ferretti (Nova Santa Rita), e o presidente do Pró-Sinos, prefeito Leonardo Pascoal (Esteio), além das equipes técnicas dos dois consórcios. Ao todo, 36 municípios participam dos consórcios.

Utilizando a expertise das duas entidades, está sendo construído o termo de referência para, posteriormente, serem feitas reuniões com os município para apresentação dos serviços. O processo de sanitização faz parte da estratégia de combate ao novo coronavírus, utilizando de tecnologia para eliminação de vírus e bactérias em ambientes e áreas públicas. Já o serviço de hidrojateamento é fundamental para desobstrução de bocas de lobo e galerias de águas pluviais - o que evita alagamentos.

Na avaliação de Margarete, a iniciativa deve agilizar a disponibilização de serviços que são importantes para todos os municípios. "Temos uma equipe comprometida e com experiência para realizar a licitação. Faremos os alinhamentos com apoio e conhecimento da equipe do Pró-Sinos", destacou a presidente da Granpal.

Pascoal citou a importância da sinergia regional, o que garantiu parceria entre os dois consórcios. "É importante unir esforços em favor das demandas dos nossos municípios. São serviços importantes, como a sanitização, em razão da pandemia, e o hidrojato, que evita problemas de drenagem em regiões pouco permeáveis, como a nossa", afirmou o prefeito de Esteio.