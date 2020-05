Sapiranga vai testar aplicativo para monitorar trabalhadores

A cidade de Sapiranga, no Vale do Sinos, ser a primeira a testar umaplicativo de coleta de dados referentes aos sintomas e evoluo epidemiolgica de pessoas com coronavrus. O projeto uma parceria pblico privada, firmada entre a prefeitura e a empresa Paipe Solues Tecnolgicas, especialista em tecnologia e inovao.

O app rodar em formato piloto a partir da segunda quinzena de maio. A inteno que as empresas da cidade que optarem por retomar as atividades adquiram um termmetro infravermelho e baixem o aplicativo via smartphone. O Simot - Sistema de Monitoramento de Temperatura, aplicativo possibilitar uma pesquisa de dados, em tempo real, que auxiliar no mapeamento de possveis casos de Covid-19, reportados secretaria municipal de Sade, que ser responsvel pelas anlises e desenvolvimento das polticas pblicas de sade. O software ser disponibilizado em indstrias de grande circulao de pessoas, para o comrcio, postos de sade e posteriormente nas escolas, garantindo aos muncipes segurana na retomada das atividades.

Entre as funcionalidades do aplicativo, esto o sistema de monitoramento de temperatura e outros sintomas dos colaboradores das empresas; classificao e mapeamento precisos das ocorrncias, destacando e identificando os casos que necessitam de ateno; dados qualificados e atualizados diariamente para tomadas de aes tanto pela empresa como pela secretaria de sade do municpio, entre outras funcionalidades.A iniciativa quer contribuir para que os empresrios possam retomar suas atividades de forma segura, fornecendo informaes e subsdios para que os municpios realizem o monitoramento das empresas

O Simot faz a leitura do crach do colaborador, via QR code ou CPF. Em seguida, solicita que seja feita a medio. Depois s digitar a temperatura e demais sintomas enviar os dados. Se a temperatura for acima de 37C, a prefeitura recebe um alerta na hora. Dessa forma, o municpio tem acesso aos dados referentes aos sintomas de cada um que for testado e consegue adotar uma ao rpida, como o afastamento do funcionrio e a realizao de testes para identificar a presena do vrus, por exemplo.