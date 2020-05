Nova Petrópolis vai divulgar resultados de testes rápidos

A secretaria municipal de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis vai começar a divulgar os resultados de testes rápidos de coronavírus, com o objetivo de elucidar a situação epidemiológica referente a circulação do novo coronavírus no município. A medida iniciou nesta terça-feira.

Dos 130 casos de síndrome gripal acompanhados, foi selecionada uma amostra de 15 pessoas para serem testadas. Até 11 de maio, foram testadas dez pessoas com os testes rápidos; todos resultaram negativo para a Covid-19. Os critérios estabelecidos para esta amostra foram, além de sintomas relacionados à síndrome gripal, ter realizado viagem ao exterior e/ou contato com casos confirmados.

O resultado completo da pesquisa por amostragem, para esclarecer a situação epidemiológica referente a circulação do vírus em Nova Petrópolis, deverá ser divulgado assim que a equipe da secretaria municipal de Saúde concluir a aplicação dos testes nos casos selecionados para realização do exame.