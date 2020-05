São Borja vai promover desinfecção de caminhões que vierem da Argentina

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, encaminhou mais medidas de caráter preventivo em relação a eventuais contágios da pandemia do coronavírus na região. Ele enviou ofício solicitando ao consórcio empresarial Mercovia S/A - concessionário para as operações na Ponte da Integração - que adote o mesmo sistema de desinfecção já empregado no Centro Unificado de Fronteira (CUF), na travessia binacional em relação a todos os caminhões que ingressam no território brasileiro.

A medida solicitada se refere, principalmente, a desinfectar os caminhões procedentes da Argentina e do Chile ou de outros países que se utilizam da ponte, no intercâmbio comercial com o Brasil. Um dos argumentos também é uma questão de isonomia, uma vez que caminhões brasileiros são desinfectados ao ingressar em território argentino. Servidores da prefeitura devem ajudar na operação de higienização.