Cidades do Noroeste gaúcho recebem 126 toneladas de alimentos

A segunda remessa de cestas básicas para alunos da rede estadual, em situação de vulnerabilidade social, foi entregue em Palmeira das Missões. Foram descarregados 2.910 kits de alimentação, os quais foram entregues para as 48 escolas restantes, conforme o cronograma de entregas elaborado pela 20ª Coordenadoria Regional de Educação e a comunidade escolar dos 28 municípios de abrangência da regional. A primeira remessa de mantimentos chegou dia 30 de abril no município.

Durante o processo foram entregues 5.250 kits de alimentação para 79 escolas, as quais solicitam as cestas básicas para seus educandos, beneficiando mais de cinco mil famílias. O mapeamento de alunos que necessitam deste auxílio foi realizado pelas próprias escolas, sob critérios semelhantes aos adotados pelo governo federal, em ações de assistencialismo às famílias em situação de vulnerabilidade social, como o cadastro do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), como também o conhecimento sobre a realidade de suas comunidades escolares.

Cada kit pesa 24 quilos e contém itens básicos como arroz, feijão, massa, óleo vegetal, bolacha, farinha de trigo, farinha de milho, açúcar, molho de tomate e leite em pó, o que contabilizou em 126 toneladas de alimentos. A medida beneficia as famílias dos estudantes que deixaram de comparecer às escolas a partir da suspensão das aulas presenciais, como medida de enfrentamento ao Covid-19.

"Com a pandemia e suspensão das aulas, estamos sem merenda escolar. Como a maioria desses alunos faz a alimentação na escola, a ação do governo é tão importante, para alimentar essas crianças que hoje estão em casa", frisa a diretora da Escola São Gabriel de Ametista do Sul, Elenara de Fatima Correa. Ela ainda relata que os kits serão de grande ajuda às famílias de seus alunos que estão passando por algumas dificuldades nesse momento difícil, onde muitos pais encontram-se sem renda.

Ao longo da semana, as escolas estarão entregando as cestas básicas para os alunos. É provável que até a próxima semana, todas as cinco mil famílias que têm direito já tenham os mantimentos em mãos. As escolas que receberam os kits na primeira remessa já realizaram a entrega para seus estudantes.