Álcool gel a partir da vodca é entregue em Passo Fundo

O primeiro lote de álcool em gel produzido pela Universidade Imed feito a partir da doação de 400 litros de vodca pela Receita Federal, já chegou ao seu destino final em Passo Fundo. Cerca de 60 famílias que atuam nas cooperativas que realizam a separação e a reciclagem na Central de Transbordo e Resíduos Sólidos, foram beneficiadas com a entrega do material de assepsia.

Esses trabalhadores atuam 24 horas no lixão da cidade, na área de transbordo, sendo esse o setor mais delicado, onde as pessoas estão mais expostas e em nível máximo de perigo, não só em relação à Covid-19, mas também à exposição a outras bactérias. "Essa ação reforça o compromisso da instituição em buscar soluções para problemas reais. Quando se resolveu que seria destinado o álcool em gel para o setor de transbordo dos resíduos sólidos urbanos de Passo Fundo, nós tivemos duas razões primordiais: a primeira foi sanitária, que é a proteção da saúde dos indivíduos que trabalham nessa atividade, e a proteção de seus familiares. O segundo objetivo, que é muito importante, é mostrar a situação dos resíduos sólidos da nossa cidade e sua gestão, e a importância de todos, em suas casas e em seus domicílios, separarem os resíduos domésticos para facilitar o trabalho dessas pessoas", alerta o professor Rudimar Pedro, que é químico e atua na transformação da bebida em material de higiene.

As bebidas que serviram de matéria-prima para a produção do álcool em gel foram apreendidas durante as operações da Receita Federal. A estimativa é que a doação irá render até o final da produção, aproximadamente, 700 litros de álcool em gel 70%, que serão destinados para esses trabalhadores que atuam nesse serviço. A previsão é de que, a partir do dia 20, um novo lote seja produzido a cada dois dias.