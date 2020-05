Venâncio Aires amplia ações contra a dengue

Com 78 casos confirmados de dengue, Venâncio Aires tem realizado diversas ações de combate ao mosquito aedes aegypti, que também é transmissor da dengue, zika e chikungunya. Em uma parceria com o Centro Estadual de Vigilância e Saúde, que disponibilizará veículo, produto e equipe técnica, iniciou nesta terça-feira a aplicação de inseticida regulamentado pelos técnicos estaduais contra mosquito.

A ação acontecerá durante três dias seguidos, sempre em dois turnos, das 6h30min às 8h30min no período da manhã e das 17h30min às 19h30min no final da tarde. Não havendo condições meteorológicas favoráveis (chuva ou vento) a ação será adiada. É preciso que se tenha tempo firme. As ações serão concentradas nos bairros Coronel Brito e Brands, Gressler e Bela Vista, Aviação e áreas centrais.