O Vale do Taquari foi discriminado, afirma presidente da Amvat

Joo Dienstmann

no mapa de distanciamento controlado Única região do Rio Grande do Sul com a bandeira vermelha, criado pelo governo estadual e em vigor desde a segunda-feira, o Vale do Taquari tenta mobilizar todos os 37 municípios para reverter o quadro já na próxima atualização, que acontecerá no sábado. A Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) fez uma reunião com líderes das cidades para discutir ações, mas também para fazer cobranças ao governador, Eduardo Leite, principalmente para ajudar nessa reversão de quadro.

O prefeito de Nova Bréscia – e também presidente da Amvat – Marcos Martini, afirmou que encaminharia um documento assinado pela entidade, em parceria com instituições locais, questionando sobre a decisão tomada de restringir atividades somente nessa área do Estado. A bandeira vermelha indica que a região encontra-se em um dos dois cenários: baixa capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus ou média/alta capacidade do sistema de saúde, porém alta propagação do vírus.

Quando o plano foi apresentado pela primeira vez, no fim de abril, além do Vale do Taquari, a região de Passo Fundo, no Norte, também estava classificada como vermelha. Contudo, após a cidade ter recebido leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para ampliar o atendimento, quando o decreto entrou em vigor, a região passou a integrar a bandeira laranja, um pouco mais flexível. Segundo Martini, a região foi “discriminada” pelo Estado. “Queremos saber o motivo pelo qual somente o Vale (do Taquari) ter essa determinação. Há muito pequenos municípios que não aguentam ficar com tudo fechado, e os casos estão mais concentrados em Lajeado. Queremos um posicionamento do Estado sobre o que farão por nós”, afirma o líder da entidade.

Pelo painel de informações acerca do coronavírus, disponível no site da secretaria estadual da Saúde, somados, os 37 municípios tiveram 425 casos de Covid-19, o que representa 15,1% do total de notificações confirmadas. Apenas nove cidades não registraram infectados. Lajeado, Encantado, Arroio do Meio, Estrela e Taquari concentram três em cada quatro testes positivos, segundo levantamento realizado nesta terça-feira. Ainda foram confirmadas 13 mortes na região.

O presidente da Amvat afirma que, apesar das associações terem tido a possibilidade de contribuir com sugestões para a formulação do distanciamento controlado, o estudo já foi apresentado a eles com as bandeiras pré-determinadas. Por esse motivo, quer um posicionamento do governo estadual sobre as formas de ajudar os municípios a criarem alternativas para evoluírem no controle da doença. “Tenho certeza que nós estamos fazendo a nossa parte, mas sem a ajuda do Estado, será muito difícil avançar”, comenta.