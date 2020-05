Hospital de Sapucaia do Sul amplia em 70% o número de leitos de UTI

Dos 17 leitos disponíveis, 10 são destinados a pacientes com a Covid-19 /PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O Hospital Municipal Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul, ampliou em 70% a sua capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em função do novo coronavírus. Atualmente, a instituição conta com 17 leitos de UTI completos, com respirador, monitor e bomba de infusão. Destes, 10 são específicos para o atendimento de pacientes com Covid-19 e sete para outras doenças. O hospital possui ainda um outro espaço, com seis leitos para pacientes com coronavírus que não necessitam de UTI.

O prefeito, Luis Rogério Link destaca a importância da ampliação dos leitos para atendimento de Covid-19. "Mesmo que a referência do município para atendimento dos pacientes de coronavírus seja o Hospital da Ulbra, em Canoas, estamos trabalhando para ter um suporte importante para atender os sapucaienses. Conseguimos ampliar o número de leitos de UTI, criamos outros seis leitos para atendimento de pacientes com coronavírus, que não necessitem de UTI, e também aumentamos o número de testagem numa parceria com a Feevale. Mas sabemos que o isolamento ainda é a melhor maneira de prevenção da doença, por isso, pedimos à população que fique em casa e, quem realmente precisa sair, use máscara", ressaltou o prefeito.

Além dos leitos, a prefeitura instalou contêineres para triagem de pacientes com sintomas gripais na entrada do Hospital e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que funciona 24 horas por dia. Cada contêiner conta com dois consultórios. A medida busca evitar a circulação de pessoas que possam estar contaminadas com coronavírus, nestes espaços de saúde. Se os sintomas gripais forem leves, os pacientes serão encaminhados para dentro da unidade para atendimento. No entanto, se apresentarem sintomas compatíveis com o Covid-19, serão encaminhados para uma sala de espera privativa e já utilizando máscaras.