Dia das Mães teve venda 35% menor em Caxias do Sul

O Sindilojas Caxias realizou uma pesquisa informal com associados caxienses para verificar o faturamento do comércio na semana que antecedeu o Dia das Mães. Os comerciantes ouvidos pela entidade tiveram, em média, uma queda de 35% no faturamento, em relação ao mesmo período de vendas em 2019. A previsão inicial da entidade, na semana passada, era de que a queda ficasse em 18%

A presidente do Sindilojas Caxias, Idalice Manchini, avalia o resultado nas vendas como melhor do que o esperado para o período. "Considerando o cenário de pandemia e restrições à atividade, como as lojas atuando com no máximo 50% da força de trabalho, bem como a impossibilidade de provar itens de vestuário, acho que foi uma queda menor do que projetávamos. Ainda assim, é muito preocupante", analisa.

A presidente ressalta que o Dia das Mães é, tradicionalmente, a segunda melhor data de vendas para o varejo e avalia que o faturamento do comércio no mês de maio deve ter uma queda ainda mais acentuada, em relação ao mesmo período do ano passado. "No início de junho temos que observar qual foi o desempenho do comércio durante o mês de maio para ter um panorama mais completo do segmento", destaca. O levantamento informal realizado pelo Sindilojas Caxias visa fornecer subsídios e ser um indicativo das perdas do setor, servindo de termômetro para orientar a entidade nas suas decisões.